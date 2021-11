Weer geblunder in formatie: Segers laat VVD/CDA-akkoord in trein liggen

De stukken zijn gevonden door een lezer van de Volkskrant, die krant kan daardoor uitgebreid publiceren over de plannen die VVD en CDA gezamenlijk opstelden. Segers blijkt degene te zijn die de stukken heeft laten liggen in een eersteklascoupé: „Het stomste wat je kan overkomen”, twittert hij. „Ik reis met de trein op en neer naar Den Haag. Dat is een fijne manier van reizen en gaat bijna altijd goed. Maar nu ging het een keer heel erg fout. Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry..”

VVD en CDA reppen in hun document onder meer over het aanpakken van de woningnood, verdergaand klimaatbeleid en gratis kinderopvang ’voor veel mensen’. Zo zouden de partijen overwegen de verhuurdersheffing af te schaffen, belasting te heffen bij pandjesbazen die hun gebouwen leeg laten staan en hen ook taks te laten betalen over hun huurinkomsten. Ze pleiten ook, al voor inmenging van D66, voor verdergaande CO2-reductie (55 procent in 2030) en zetten de deur open voor een CO2-heffing voor bedrijven.

Kamerleden Mark Harbers (VVD) en Jaco Geurts (CDA) zouden het stuk gezamenlijk in september hebben geschreven. Die werden beiden eind september ook in een druk overleg gespot in het Tweede Kamergebouw, maar Harbers zei destijds dat ze gewoon bijgepraat hadden.

In de migratieparagraaf, volgens de Volkskrant afkomstig van de formatietafel en dus ook door D66 en CU geschreven, staat onder meer dat de norm voor kwetsbare vluchtelingen die naar Nederland kunnen komen ’omhoog’ gaat. Nu gaat dat nog om 500 mensen per jaar, hoeveel dat zouden moeten worden is nog een ’discussiepunt’. Volgens een betrokkene is het ei over dit gevoelige onderwerp dan ook zeker nog niet gelegd.

Nieuwe blunder

Dat Segers de stukken in de trein heeft laten liggen, is een nieuwe blunder met documenten in de formatie. Eerder toonde toenmalig verkenner Kajsa Ollongren op het Binnenhof al haar ’functie elders’-aantekeningen.

De waarde van het concept-akkoord tussen de twee partijen wordt vanuit VVD en CDA ook gerelativeerd. Het zou al achterhaald zijn tegen de tijd dat het klaar was en niet op de formatietafel hebben gelegen. Volgens de Volkskrant is dat laatste juist wel het geval. Eenzelfde ruis onstond er rond de ’aanzet voor een opzet tot een regeerakkoord’ die VVD en D66 afgelopen zomer gezamenlijk maakten. Het zou een basis worden voor eventuele formatie-onderhandelingen, maar VVD-leider Mark Rutte zei later dat dat helemaal niet de bedoeling was.