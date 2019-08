Kabinet breekt met streven om staatsschuld juist af te bouwen

Tien voor negen woensdagavond. Topoverleg op het ministerie, met (v.l.n.r.) staatssecretaris Snel, D66-fractievoorzitter Jetten en minister Koolmees. Ⓒ Serge Ligtenberg

Het optuigen van een miljardenfonds om de economie te stutten was bedoeld als groot nieuws dat het kabinet op Prinsjesdag wilde onthullen. De Telegraaf kan vandaag al details melden over het onorthodoxe plan dat ervoor moet zorgen dat de welvaart in ons land op de langere termijn op peil blijft.