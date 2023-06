Hoge Raad: Krim-kunstschatten teruggeven aan Oekraïne

Het museum in de hoofdstad kreeg in 2014 honderden oudheidkundige objecten, museumstukken, in bruikleen voor de tentoonstelling ’De Krim - Goud en Geheimen van de Zwarte Zee’ van vier culturele instellingen op de Krim.

Tijdens die expositie annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland en ontstond de vraag naar wie de schatten na afloop terug moesten: naar Oekraïne - waar de Krim dus niet meer toe behoort - of naar de uitlenende musea die nu onder Russisch bestuur vallen. Zowel Oekraïne als de Krim-musea beschouwen de schatten als hun cultureel erfgoed.

Het Amsterdamse museum vroeg de rechter destijds hierover een oordeel te vellen. In december 2016 oordeelde de rechtbank dat het museum de archeologische topstukken moest teruggeven aan Oekraïne, maar daar gingen de Krim-musea tegen in beroep. Het hof kwam in oktober 2021 tot een zelfde uitspraak, al baseerde het zich wel op andere gronden dan de rechtbank.

De Krim-musea waren het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof en stelden cassatie in bij de Hoge Raad. Begin dit jaar adviseerde de advocaat-generaal dat de uitspraak van het hof in stand kon blijven.

