’Honden kunnen coronavirus mogelijk ruiken’

James Logan, hoofd van de openbare onderzoeksuniversiteit, zegt dat deze onderzoeksmethode nog in de kinderschoenen staat: „We weten dat ziekten geuren hebben. Die geuren kunnen behoorlijk verschillen. Er is een heel, heel goede kans dat Covid-19 een specifieke geur heeft. Als dat zo is, ben ik er erg zeker van dat honden te trainen zijn om de ziekte te ruiken.

Honden kunnen met hun sterk ontwikkelde reukvermogen zeer subtiele geuren oppikken. Zo kunnen ze al malaria, diabetes, Parkinson en verschillende vormen van kanker ruiken.

Ook in het centrum van LSHTM zijn ze bekend met de trainingen; aldaar werden al labradors en cocker spaniels getraind om malaria te kunnen ruiken. Volgens Logan ging dat erg goed: „Ze overstegen zelfs de door World Health Organization (WHO) gestelde normen.”

250 personen per uur

In een persverklaring schrijft LSHTM dat honden zo getraind kunnen worden dat ze tot wel 250 personen per uur kunnen ’onderzoeken’, waaruit zal blijken of zij - zelfs als ze geen symptomen hebben - besmet zijn met het coronavirus.