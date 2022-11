Springtouw van ruim twee meter in blaas man, artsen verbijsterd

Op scans was te zien hoe het touw, zonder handvaten, zich had opgehoopt in de blaas van de man, blijkt uit de publicatie. De patiënt ging naar het ziekenhuis nadat hij pijn kreeg bij het plassen.

Voorafgaand aan de verwijdering maakten de artsen een driedimensionaal model van de kluwen springtouw, om zo het risico van de ingreep beter in te kunnen schatten. Uit de scan bleek dat het touw te veel in de knoop zat om het via dezelfde weg te verwijderen als het binnenkwam. Daarom werd besloten om een snede in de buik te maken.

Volgens de artsen raakte het touw steeds meer in de knoop omdat de blaas samentrekt tijdens het plassen. De man liet in het midden waarom hij het springtouw - gemaakt van buigzaam pvc - in zijn geslachtsdeel had gestopt. De Japanner heeft geen klachten aan de ingreep overgehouden. Hoe lang de kluwen al in zijn blaas zat, is niet duidelijk geworden.