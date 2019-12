Twee 17-jarigen vast na doodslaan bezoeker kerstmarkt Duitsland

Tussen de 100 en 150 brandweermannen kwamen zondag bijeen op de plek van het incident om hun collega te herdenken.

De herdenking was kort voordat de politie bekendmaakte twee verdachten te hebben gearresteerd. De hoofdverdachte is een in Augsburg geboren 17-jarige Duitser met ook een andere nationaliteit. De andere arrestant is ook 17, is in Augsburg geboren en heeft een Zuid-Europese nationaliteit.

Het slachtoffer was samen met zijn vrouw en een bevriend stel in Augsburg onderweg toen er om onduidelijke redenen ruzie ontstond met een groep van zeven. Nadat de fatale klap was gevallen, vluchtte de groep.