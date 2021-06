Binnenland

Betogers op de Dam eisen vrijlating politieke gevangenen Wit-Rusland

Ongeveer honderd mensen hebben zaterdag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko in Wit-Rusland. De betogers eisten onder meer de vrijlating van politieke gevangenen en stopzetting van onderdrukking in het Oost-Europese land.