Schaduwzijde: ons leven gaat nog duurder worden Analyse: Olieboycot zorgt voor moreel dilemma

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

Het protest tegen de komst van tanker Sunny Liger in de haven van Amsterdam laat maar weer eens zien hoe groot de betrokkenheid is van Nederlanders bij de oorlog in Oekraïne. Maar formeel is er geen grond om een schip met een lading Russische diesel te weren.