Amateurduels gestaakt om Pietenleuzen

Het duel tussen Emmen en JOS Watergraafsmeer in hoofdklasse A werd een kwartier voor het einde stilgelegd. Volgens het AD werd vanaf de tribune duidelijk hoorbaar ’Zwarte Piet’ geroepen in de richting van verdediger Richmond Bossman van JOS. Ook de wedstrijd tussen het eerste elftal van Sporting’70 uit Utrecht en het Arnhemse Eldenia werd vlak voor het fluitsignaal stilgelegd. Sporting-speler Everton dos Santos Silva werd uitgemaakt voor Roetveegpiet.

Duwen en trekken op tribune

„Ik heb het in eerste instantie niet eens gehoord. Een paar minuten later hoorde ik het van een teamgenoot. Het raakt me nauwelijks meer”, zegt Dos Santos tegen het AD. Bossman van JOS Watergraafsmeer hoorde de leuzen wel en raakte geïrriteerd. „De speler sprong met een aantal teamgenoten over de afrastering richting de boosdoener op de tribune. Daar ontstond wat duw- en trekwerk”, vertelt bestuurslid Gerry Hoff van VV Emmen. „De jongens waren boos en wilden weten wie dat geroepen had.”

Bij Emmen tegen JOS was voor de wedstrijd nog een minuut stilte gehouden, als signaal tegen racisme binnen het voetbal. „Wij hebben zelf ook een aantal donkere jongens in onze ploeg. Het past niet bij onze club. De man die het riep zei dat hij een emotionele dag had, er was iets gebeurd binnen de privésfeer”, licht Hoff van VV Emmen toe. „Hij snapte zelf ook niet hoe hij er bij kwam.”