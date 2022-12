Colombiaanse media: ’Bob en Nienke omgekomen door drugs in drankje’, familie spreekt met klem tegen

De Colombiaanse politie zegt tegen lokale media dat er medische complicaties zijn ontstaan na het innemen van het drankje. „Iedere persoon reageert anders op dit soort drankjes. Dit wordt in sommige delen van het land gebruikt ter ontspanning.” De politiebaas denkt dat de twee Nederlanders het middel in hebben genomen in Medellín of Santa Marta. Ze kregen de complicaties na aankomst in Cartagena.

De familie spreekt met klem tegen dat sprake is van drugsgebruik. Dat zou ook niet uit onderzoeken zijn gebleken. Het restaurant waar de Nederlanders ziek werden is van de zoon van de burgemeester van Cartagena. De vrees bestaat dat het restaurant daarom niet in diskrediet mag worden gebracht en de schuld bij de Nederlanders moet worden gelegd.

Volgens de Colombiaanse politie kregen de twee Nederlanders medische hulp in de ochtend, waarna het ambulancepersoneel weer vertrok. In de avond verergerden de klachten zich, waarna de hoteleigenaar besloot weer de ambulance te bellen, uiteindelijk overleden de twee uren na elkaar in het ziekenhuis.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten bekend zijn met de berichten in de media, maar heeft zelf geen berichten over de doodsoorzaak ontvangen. „Hier gaan de lokale autoriteiten over”, aldus de woordvoerder.

