Verdachte probeert agent met nekklem ’licht uit ogen te knijpen’

De man vloog uit tegen de agent toen die hem op de Heerbaan in Eindhoven aansprak op bellen achter het stuur. Toen hij weigerde zijn rijbewijs te laten zien, wilde de agent hem aanhouden. Daarop overmeesterde de man de agent, die alleen was, en hield hem strak vast in een nekklem.

Sterretjes

„De verdachte kneep zo hard, dat de collega niet meer bij zijn portofoon kon om om hulp te roepen en voelde dat hij buiten bewustzijn raakte. Hij zag letterlijk sterretjes en voelde zich slap”, aldus de politie. Bij pogingen van de agent zich aan de nekklem te ontworstelen vielen beiden op de grond, waardoor de agent gewond raakte aan elleboog en been. Door die val wist de agent zich los te worstelen en zijn pepperspray te grijpen. Daarmee kon hij de ander buiten gevecht stellen en aanhouden.