’Bouw stil door nieuwe regels kabinet’

Deskundigen vergelijken de kwestie al met de juridische stikstofcrisis en de PFAS-malaise. De roep om een nieuw drama voor de bouw te voorkomen is groot. „Houd de bestaande regelgeving voor geluidsnormen in stand. Dan kunnen we zonder extra obstakels verder met het oplossen van het groeiende woningtekort”, zegt Ruben Heezen van Bouwend Nederland.

Gevolgen desastreus

Volgens burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven betekent de nieuwe rekenmethode dat er in 75 procent van de gemeente Haarlemmermeer geen woningen meer kunnen worden gebouwd. „De consequenties voor ons zijn desastreus”, waarschuwt ze. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) ontkennen dat er niet meer gebouwd kan worden in de toekomstige herriezones.