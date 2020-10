FIOD valt illegale sigarettenfabriek binnen, 13 aanhoudingen

In de loods was een volledige productielijn voor sigaretten opgezet. De machines en grondstoffen die werden aangetroffen, zullen worden afgevoerd en vernietigd.

Informatie via Europol leidde naar de fabriek en er werden in het buitenland ook 18 miljoen sigaretten aangetroffen die vermoedelijk in de Nederlandse fabriek waren geproduceerd. Als de 3,6 miljoen sigaretten uit de loods op de Nederlandse markt terecht zouden zijn gekomen, dan was de Nederlandse Staat ongeveer zes miljoen euro aan accijns misgelopen.

Het Functioneel Parket zal het onderzoek voortzetten, zo meldt de FIOD.