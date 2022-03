'Complottheorie kan vervolgstappen Rusland legitimeren'

Columns & Opinie

’Ik zie voor tieners momenteel weinig lichtpuntjes’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over de alleen maar toenemende berichtgeving over de stijgende prijzen en de oorlog in Oekraïne en wat dat met het gemoed van de tieners van nu doet. ’Hoe kunnen wij nou later als we op onszelf wonen rondkomen, mam?’