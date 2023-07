Douane: vaker 'kleine' zendingen onder drugsvangsten

De douane heeft in de eerste zes maanden van dit jaar meer drugs in beslag genomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor dit jaar was dat in totaal 31.098 kilo. In dezelfde periode vorig jaar was dat 27.743 kilo. Het grootste deel daarvan was cocaïne. In het eerste half jaar van 2022 werd 22.009 kilo cocaïne in beslag genomen, in de eerste zes maanden van dit jaar gaat het om 29.702 kilo. De grootste partij die werd gepakt bedroeg bijna 3600 kilo, in de haven van Rotterdam in juni.

Wat volgens de douane ook opvalt in de cijfers is de toename van onderschepte partijen cocaïne in de haven van Vlissingen. Dat waren er acht van in totaal 3000 kilo in het eerste half jaar van 2023. In dezelfde periode vorig jaar waren dat vijf partijen van in totaal 2200 kilo. "Deze toename komt onder andere omdat de douane in Zeeland intensiever is gaan samenwerken met ondernemers en met handhavingspartners", is de verklaring van de douane.

Het aantal grote zendingen met meer dan 1000 kilo is ongeveer gelijk gebleven, aldus de dienst. In 70 procent van de gevallen wordt de drugs tussen een andere lading verstopt. Fruit blijft nog altijd het populairst. Daarnaast werden ook vis, vlees, cacaobonen, koffie en hout gebruikt.

Demissionair staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën wijst erop dat de afgelopen jaren de aanpak van ondermijnende criminaliteit is verstevigd. Onderdeel daarvan is een betere samenwerking met het buitenland. "We hebben stevig ingezet op samenwerking met andere landen. Zo wisselt de douane vaker informatie uit met landen van waaruit veel cocaïne wordt gesmokkeld. Het lijkt erop dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt," aldus De Vries.