Universiteit in Delhi verhindert vertoning BBC-docu over premier

De leiding van de universiteit had gedreigd met disciplinaire maatregelen als de documentaire zou worden gedraaid, omdat dit de vrede en harmonie op de campus zou kunnen verstoren.

Modi’s regering heeft de documentaire, waarin zijn leiderschap tijdens de dodelijke rellen in zijn thuisstaat Gujarat in 2002 in twijfel werd getrokken, bestempeld als een „propagandastuk.”

De vertoning ervan is geblokkeerd en ook het delen van clips via sociale media in India is verboden. Modi was minister-president van de westelijke deelstaat tijdens het geweld waarbij meer dan 2000 mensen werden gedood. De meesten van hen waren moslims.

Een persoon die met studenten op de campus aanwezig was, zei dat de documentaire na het uitvallen van de stroom op mobiele telefoons werd bekeken.