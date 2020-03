Spanje roept noodtoestand uit voor bestrijding virus

Ook heeft de Catalaanse regering meer dan honderd agenten naar Conca d’Odena gestuurd om de quarantaine te handhaven. In dit gebied is het aantal besmettingen met het coronavirus donderdag razendsnel gestegen van 20 naar 58.

Met de noodtoestand kan de overheid bijvoorbeeld burgers verplichten ergens te blijven of niet meer te komen. De overheid kan mensen ook tot dienstverlening verplichten. Ze kan ook ondernemingen of instellingen tijdelijk overnemen, producten rantsoeneren of andere ingrijpende maatregelen nemen om de voorziening van bijvoorbeeld voedsel of drinkwater veilig te stellen.

Premier Sánchez vreest dat het aantal besmettingen komende week al hoger is dan 10.000. Er zijn nu ruim 4200 gevallen vastgesteld, 120 mensen zijn inmiddels overleden.

Grens Marokko

Marokko heeft de grens gesloten met de twee Spaanse enclaves aan de noordkust: Ceuta en Melilla. De maatregel betekent dat de enige landsgrenzen tussen Afrika en de EU nu dicht zijn. De autoriteiten in de enclaves hebben inwoners die nog in Marokko zijn, opgeroepen snel terug te keren.

Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte bekend dat Marokko ook „vluchten van en naar Spanje heeft opgeschort.” Ook het passagiersvervoer met boten is stilgelegd.