Ruim 1100 kg illegaal vuurwerk in 1e week 2023 in beslag genomen

In de laatste week van 2022 onderschepte de politie ongeveer 13.000 kilo zwaar vuurwerk. Over heel 2022 is bijna 684.440 kilo ingenomen, volgens het OM een recordaantal. Het jaar daarvoor was dit ruim drie keer lager, minder dan 206.000 kilo.

De hoeveelheid opgespoorde kilo’s aan zwaar vuurwerk is redelijk vergelijkbaar met de eerste week van afgelopen jaren. In de eerste week van vorig jaar vond de politie 1992 kilo en in week 1 van 2021 was dit 2397 kilo.

Afgelopen jaarwisseling was de eerste oud en nieuw zonder een landelijke vuurwerkverbod vanwege de coronacrisis. De politie lette extra scherp op illegaal vuurwerk. De laatste jaarwisseling waarbij vuurwerk mocht worden afgestoken was in 2020. De politie nam in de eerste week van dat jaar 1348 kilo in beslag.