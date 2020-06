Bekende danser Kirvan Fortuin vermoord

De 28-jarige danser was oprichter van de Kirvan Fortuin Stichting en pendelde al jaren heen en weer tussen zijn vaderland en Nederland. Hij werkte voor verschillende Nederlandse opdrachtgevers, trad op in de Rotterdamse Schouwburg, en was ook veel in Amsterdam. Hij was verbonden aan meerdere Nederlandse festivals en stichtingen, zoals de Stichting Festival voor het Afrikaans.

Verdachte aangehouden

Fortuin werd doodgestoken op de Kaapse Vlakte, een gebied ten zuidoosten van Kaapstad. Over de aanleiding en precieze gebeurtenis is nog weinig bekend, net als over de dader. Wel dat de persoon die is gearresteerd een 14-jarig meisje is.

De politie onderzoekt de moord, en wil ook nog niet veel kwijt. ,,De 28-jarige man overleed op weg naar het ziekenhuis”, liet woordvoerster Noloyiso Rwexana wel weten. ,,De verdachte is inderdaad 14 jaar en zal worden voorgeleid volgens het kinderrecht.”

Rotterdam

Fortuin, veel onderscheiden vanwege zijn verdiensten in de schone kunsten, was ook een prominente voorvechter in de LHBTQI-gemeenschap en merkte hoe moeilijk dat soms was. ,,Ik ben veroordeeld, bekritiseerd, bespot, gedwarsboomd, getreiterd en zelfs met de dood bedreigd omdat ik ben wie ik ben, en om het werk dat ik doe", vertelde hij daar over.

In een video op Youtube prijst Fortuin vooral Rotterdam aan, die hij een ‘prachtige kunstzinnige stad’ noemt. ,,Ik ben graag in Rotterdam. Vooral in het gebied rondom de Markthal, en bij de Erasmusbrug, dat ook zo dichtbij het centrum is.”

Droom

Het was niet altijd makkelijk om in Nederland te wonen en werken. ,,Ik heb een paar keer gehad dat ik dacht: ik pak mijn koffers en ga weer terug. Vooral tijdens de koude periode rond kerst, wetende dat ik in Zuid-Afrika naar het strand kon gaan. Maar ik ging door omdat ik iets in het leven wilde bereiken. Ik deed het omdat ik een droom had. Het was een belangrijke opstap naar meer. En wat ik aan Nederland zo waardeer: veel mensen leven hier zonder problemen samen. Ik leef mijn leven, en jij het jouwe.”