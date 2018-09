5 veel gemaakte fouten bij belastingaangifte

Bij de belastingaangifte voor 2013 maken miljoenen mensen gebruik bij de vooraf ingevulde aangifte. Hierbij kunnen mensen er voor kiezen om gegevens over bijvoorbeeld loon, spaartegoeden en schulden al te laten invullen door de Belastingdienst . Dit maakt aangifte doen gemakkelijker en dat zorgt dat mensen steeds vaker zelf hun aangifte doen in plaats van naar een belastingadviseur of accountant te stappen.

Controleer de gegevens

De vooraf ingevulde aangifte maakt het gemakkelijker, maar toch moet u de gegevens wel nog goed controleren. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 1 op de 10 vooraf ingevulde aangiftes fouten bevat. Ook als de fouten in uw voordeel zijn moet u ze corrigeren.

In de gegevens bij vooraf ingevulde rubrieken maken mensen minder fouten, stelt Paula Keun, woordvoerder van de Belastingdienst. Ze gaan wel vaak in de fout door gegevens in de verkeerde rubriek in te vullen. Hieronder staan 5 dingen die volgens de Belastingdienst vaak fout gaan.

5 vaak gemaakte fouten

Let dus op dat u deze fouten voorkomt

- Pensioen- of vut-uitkering bij de rubriek 'loon uit tegenwoordige dienstbetrekking' invullen in plaats van bij 'loon uit vroegere dienstbetrekking'

- Verwisselen van bedragen bij loon, loonheffing en arbeidskosten

- Een jaaropgaaf vergeten als ze naast hun vaste baan nog een bijbaan hebben

- Rente aftrekken als ze hun hypotheek hebben verhoogd voor de aankoop van auto of caravan

- De WOZ-waarde gebruiken van de beschikking die ze onlangs binnen kregen (dat is de waarde op 1 januari 2013) terwijl die van het jaar ervoor in de aangifte van 2013 gebruikt moet worden (dus de waarde van 1 januari 2012)

Zie voor meer informatie over uw belastingaangifte onze speciale belastingsite.