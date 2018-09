Openhouden Van Ghentkazerne kost 1,8 miljoen

Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb vrijdag in een brief aan de gemeenteraad laten weten. De vier partijen, inclusief het ministerie van Defensie, zijn overeengekomen dat het opleidingscentrum voor mariniers nog zeker 25 jaar in de Van Ghentkazerne blijft bestaan. Vorig jaar wilde defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert de kazerne nog wegbezuinigen.

Verzet

Mede door het verzet, met burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam voorop, gaat dat nu niet door. Hij vond samen met de andere partijen een oplossing om zo ook de naam van Rotterdam als marinierstad in stand te houden. De gemeente en de veiligheidsregio worden nu medegebruiker van de kazerne en er wordt intensiever samengewerkt met het Korps Mariniers.

Zo worden in de toekomst niet alleen de gemeentelijke stadswachten in de kazerne getraind, maar ook eenheden van de brandweer en ambulancediensten. Verder worden er opleidingen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gegeven. „Door het openhouden van de kazerne blijven de mariniers een bijdrage leveren aan de stad op sociaal- en veiligheidsgebied. Bovendien heeft de aanwezigheid van het korps een postieve invloed op de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven”, zo staat in de brief.

Het openhouden van de kazerne kost de stad Rotterdam 0,9 miljoen euro, Het grootste deel van dat geld staat nu begroot in bestaande budgetten, zoals de huur van het onderkomen waar de stadswachten nu worden opgeleid. De veiligheidsregio draagt 0,4 miljoen bij uit bestaande huisvestingsbudgetten en het ministerie van Veiligheid en Justitie een half miljoen euro.