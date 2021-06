Twee toeristen komen om na val van balkon in Ibiza

Het gaat om een 21-jarige vrouw met de Spaanse en Italiaanse nationaliteit en een 26-jarige Marokkaanse man, laat de politie donderdag weten. Uit politieonderzoek bij het hotel, in het uitgaansgebied van Playa d’en Bossa, is gebleken dat de vrouw als eerste is gevallen en vervolgens de man, meldt Het Nieuwsblad.

Over de toedracht van het incident is nog veel onduidelijk. Volgens getuigenverklaringen zou het stel ruzie hebben gehad, maar dat is nog niet bevestigd. De politie onderzoekt nog wat er precies voorafging aan de val van de vakantiegangers.