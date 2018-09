Ondernemers verdienen aan Twitter

TweetBeam levert een applicatie waarmee je uitspraken op de microblogdienst Twitter op professionele wijze kan presenteren op een groot scherm. Pim Stuurman (24) en Yousef El-Dardiry (24), oud-studiegenoten aan de TU Delft, hebben daar een succesvol bestaan als ondernemer mee weten op te bouwen. “Allebei hebben we de afgelopen jaren goed betaalde startersbanen in het buitenland aangeboden gekregen. Maar omdat we vorig jaar evengoed konden verdienen met ons bedrijfje, hebben we die aanbiedingen afgeslagen. Dit jaar denken we onze omzet te kunnen verdubbelen.”OnderscheidenDat TweetBeam een sterke groei kent is enigszins bijzonder omdat er op het internet tientallen tools te vinden zijn die Twitter-uitspraken visualiseren. Sommigen zijn volledig gratis. “Er is inderdaad aardig nogal wat concurrentie in de markt, maar toch kun je je onderscheiden”, zegt El-Dardiry. “Wij zijn voornamelijk succesvol omdat de presentatie er bij ons echt mooi uitziet. Daarnaast bieden we veel extra functionaliteiten.”El-Dardiry, die eerder in zijn studietijd een programma schreef waarmee je de chatgesprekken van Hyves en MSN aan elkaar kon koppelen, is daar volgens de recensenten op verschillende Twitter-vakmedia in geslaagd. “Wat ze onder meer in onze Tweetbeam Twitter Wall waarderen, is dat we het gemakkelijk maken om mensen of talen te blokkeren, waardoor je geen boodschappen ziet van spammers, die vaak op populaire topics op Twitter proberen in te haken.”Jim Carrey en IncubusAls commerciële man refereert Stuurman natuurlijk ook graag aan de manieren waarop hun dienst publiciteit trekt. “Het is ten eerste belangrijk dat je zoekmachine-optimalisatie in orde is. Als je een tool als de onze nodig hebt, dan zoek je die toch via Google. We staan dan ook bij de meeste termen op eerste resultatenpagina vermeld. Zowel nationaal als internationaal.”Een grote boost voor de publiciteit was het moment dat Hollywoodacteur Jim Carrey TweetBeam gebruikte. “Zonder twijfel”, reageert Stuurman. “Dat gebeurde vorig jaar tijdens een event van de Global Alliance for Transformational Entertainment (GATE), ver weg in Beverly Hills. Jim Carrey was daar een van de gastheren en verzorgde de presentatie met behulp van een scherm, waar continu de stroom twitterberichten van TweetBeam op te zien was. Sindsdien gebruiken we die beelden graag als we onze dienst moeten presenteren bij een bedrijf.”Maar ook goed voor de mond-tot-mond reclame was een optreden van rockband Incubus, waar TweetBeam eveneens op de achtergrond draaide. “Ze gebruikten het voor Incubus HQ live, een event in de aanloop naar hun zevende studioalbum, waarbij hun fans via Twitter contact met ze konden zoeken. Het werd uiteindelijk door bijna twee miljoen mensen bekeken”, zegt Stuurman trots.InkomstenGrote financiële spelers als Barclays en Ernst & Young, it-giganten als Microsoft en Cisco en bekende mediamerken als Disney en National Geographic, zijn inmiddels in zee gegaan met TweetBeam. “Daar komen onze inkomsten vandaan”, vertelt Stuurman. “Voor persoonlijk gebruik is onze applicatie gratis, voor bedrijven met extra wensen en dus functionaliteiten maken we een offerte op.” Als er specifieke wensen zijn dan rekenen de twee dat door in de prijs. “En als het echt nodig is, dan kunnen we snel schakelen en een functie toevoegen”, zegt El-Dardiry.En als de bestaande opties van zijn dienst al voldoen, dan is El-Dardiry druk aan de slag met het programmeren van andere tools die uitspraken op social media visualiseren. Zoals bijvoorbeeld VineRoulette, een service waarmee je live de allerlaatste video’s op Vine voorbij kan zien komen. El-Dardiry ontwikkelde het in een weekend, maar heeft inmiddels al dagelijks 40.000 bezoekers, die inkomsten genereren dankzij advertenties. “Het is een mooie toevoeging aan ons portfolio. Uiteindelijk willen we de nummer 1 social media visualisator worden.”

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik