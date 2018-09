Huurders kunnen Rotterdams gemeentedak op

De gemeente bezit een groot aantal gebouwen in de stad. De ruimte in die panden wordt voor allerlei doeleinden gebruikt. Maar de ruimte erbovenop niet. En volgens de gemeente kunnen die daken in veel gevallen nuttiger worden gebruikt dan nu gebeurt. Zelf kan Rotterdam in deze slechte economische tijd daar niet in investeren, dus daarom worden er partijen gezocht die dat wel willen en kunnen.

Het is niet de bedoeling dat er appartementen komen boven op bijvoorbeeld de kazerne van de brandweer aan de Frobenstraat. Evenmin zal een recreatiepark op de sociale werkplaats aan het Zuidlaardermeer worden goedgekeurd. Het idee is dat er vooral ’duurzame initiatieven’ worden ontplooid.

Zonnepanelen

„Te denken valt dan aan zonnepanelen”, aldus een woordvoerster van Stadsontwikkeling Rotterdam. „Dit is naar het voorbeeld van Duitsland, waar al veel is geïnvesteerd in daken. Dit is voor ons een proef om te kijken of er hier ook interesse is om het dak op te gaan.”

Het gaat onder meer om ruim 5000 m2 boven op de zoutstrooilocatie aan de Giessenweg en ruim 2000 m2 op de Gemeentewerf van Stadsbeheer aan de Koperstraat. De daken zijn gemaakt van golfplaat of bitumen en niet geschikt voor zware belasting. Ook zijn er op de daken ’vaste’ elementen als ventilatiekanalen en schoorstenen te vinden.

Daarnaast zijn de panden volop in bedrijf en moet de nieuwe huurder geen overlast veroorzaken. Bovendien wil de gemeente alleen samenwerken met een betrouwbare en integere partij, hoogstwaarschijnlijk om excessen als wietteelt of failliete huurders te voorkomen.

Partijen met ideeën voor benutting van één of meer daken kunnen zich tot eind april melden bij de afdeling aanbestedingszaken van de gemeente Rotterdam. Benadrukt wordt wel dat er geen financiële bijdrage van de gemeente kan worden verwacht, ook al gaat het om een duurzaam en innovatief idee. Sterker nog: de gemeente wil wel als het kan huur ontvangen.