Stethoscoop vuiler dan handen van dokter

Dat blijkt uit onderzoek, zo meldt het Nederlands Dagblad.

Artsen gebruiken hun stethoscoop dagelijks bij verschillende patiënten en zetten deze op de blote huid. Om uit te zoeken hoeveel bacteriën op die manier kunnen worden overgedragen, onderzochten artsen 71 patiënten met een steriele stethoscoop en steriele handschoenen. Op het membraan van de stethoscoop, dat direct op de huid wordt geplaatst, zaten de meeste bacteriën.

Het is de eerste keer dat systematisch is gekeken naar de hoeveelheid bacteriën op een stethoscoop. Of dit instrument in de praktijk ook echt verantwoordelijk is voor besmettingen, moet uit vervolgonderzoek blijken.