Epidemioloog: meer dan 750 mensen bij optreden moet kunnen

Kleinschalige evenementen zijn vanaf volgende week weer toegestaan. Een voorstelling in de openlucht mag met maximaal 750 bezoekers gehouden worden. Die moeten bij de ingang een test-, vaccinatie- of herstelbewijs laten zien. Wat dit concreet kan betekenen, is dat iemand als André Rieu op het parkeerterrein voor de ArenA voor veel minder mensen mag optreden dan Ajax binnen in het stadion. „Als ik het publiek van André Rieu zie, is het duidelijk dat die blijven zitten, niet schreeuwen en niet om elkaars nek hangen”, aldus Rosendaal.

Voetbalwedstrijden

Met de ervaringen van eerdere voetbalwedstrijden snapt de epidemioloog wel dat er meer publiek op de tribunes kan zitten. „We hebben geen grote stijging van het aantal besmettingen gezien door voetbal. Sportclubs kunnen een beleid handhaven. Zulke stijgingen zagen we wel na het openstellen van het nachtleven en het reizen naar Spanje en Portugal.” Dat komt doordat de controles daar niet werkten, aldus Rosendaal. „Men mocht uitgaan zonder test terwijl de inenting nog niet was ingewerkt. Bovendien werd er gesjoemeld met QR-codes.”

Daarom begrijpt de hoogleraar waarom het nachtleven voorlopig dicht blijft en dat festivals de komende tijd niet door kunnen gaan. „25.000 mensen bij een voetbalwedstrijd is erger dan 750 mensen bij een voorstelling, maar 250 mensen in een nachtclub is waarschijnlijk ook erger dan 750 mensen bij een voorstelling.”

Om de samenleving weer op gang te krijgen, met alle evenementen die het leven leuk maken, zijn er volgens Rosendaal een paar dingen nodig: „zo veel mogelijk vaccineren en maatregelen van ’social distancing’ handhaven. En niet grote groepen bij elkaar brengen, vooral niet als daar ongevaccineerden tussen zitten.”