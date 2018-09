Europol waarschuwt voor dieven uit een doos

De dieven kruipen in de distributiecentra in kisten met daarop de waarschuwing 'breekbaar'. Die worden vervolgens in de vrachtwagens geladen. Eenmaal onderweg, komen de dieven uit de dozen en roven ze de waardevolle lading zoals juwelen, telefoontjes en andere elektronica.

Handlangers volgen ondertussen van een afstand het doelwit. Door een ongeluk na te bootsen brengen ze de vrachtwagen tot stilstand zodat de verstekelingen kunnen ontsnappen. Via gaten in het dak van de truck klimmen de dieven uit de wagen en gaan ze er met de buit vandoor.

Europol kreeg de afgelopen tijd verschillende meldingen van Spaanse autoriteiten.