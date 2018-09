IPad-game brengt kinderen empathie bij

In IF kruipen spelers in de huid van een personage die in elk hoofdstuk iets nieuws leert over het omgaan met emoties in anderen. Ze leren ondermeer om te herkennen wanneer iemand zich slecht voelt en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Dit alles gebeurt middels interacties met personages in de game.

If You Can Company is opgericht door gamesindustrieveteraan Trip Hawkins, die vooral bekend is als de oprichter van uitgever Electronic Arts. Voor de ontwikkeling heeft het bedrijf experts op het vlak van sociale en emotionele educatie ingeschakeld.

IF is nu gratis te downloaden uit de App Store.