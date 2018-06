Hond neergeschoten in Leeuwarden

De 40-jarige eigenaresse van de hond was het dier rond 10 uur 's avonds aan het uitlaten, toen ze door een aantal mannen werd aangesproken. Daarop ontstond een woordenwisseling, die dusdanig uit de hand liep dat er werd geschoten door een van de mannen.

De hond werd door de kogel geraakt raakte ernstig gewond, maar overleefde de schietpartij. Het dier is door een dierenarts onderzocht. Na het schot renden een paar mannen weg, terwijl andere betrokkenen met een auto op de vlucht sloegen. De auto werd even later op een parkeerplaats aan de Groeneweg aangetroffen en is in beslag genomen.

Wat de aanleiding was voor de schietpartij is onduidelijk. De politie roept getuigen zich op te melden.