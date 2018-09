Kosten beveiliging stuiten Teeven tegen borst

Teeven is en blijft het oneens met de uitspraak van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming om Van der G. proefverlof te gunnen. „Ik ben totaal niet overtuigd door hun argumenten.” Maar volgens Teeven laat deze uitspraak eerder geen dan weinig ruimte om nog onder het verlof uit te komen. Teeven wees eerder op de in zijn ogen grote risico's op maatschappelijke onrust en verstoring van de openbare orde. „Mijn zorgen en bezwaren zijn niet weg. Ik ben oprecht bezorgd dat er ongelukken gebeuren.” Hij wilde niets zeggen over de mogelijke veiligheidsmaatregelen.

Eerder dinsdag zei Teeven dat Van der G. niet naar buiten kan worden gestuurd, als het niet absoluut veilig is. Veiligheid is de enige reden om het proefverlof toch nog tegen te houden, aldus de bewindsman. Volgens hem komt het „bijna nooit” voor dat een gedetineerde tijdens een proefverlof beveiliging krijgt. Beveiliging na vrijlating is nog nooit voorgekomen, zei hij desgevraagd.

Over een mogelijke vervroegde vrijlating in mei volgend jaar, na het uitzitten van twee derde van de straf, zei Teeven dat het Openbaar Ministerie nu aan zet is. De minister kan wel een aanwijzing geven aan het OM om Van der G. niet in aanmerking te laten komen voor zo'n vervroegde vrijlating. Toch moet het OM daar zelf een besluit over nemen en is het vervolgens aan de rechter om daarover een oordeel over te vellen.

In een „zeer uitzonderlijk hypothetisch geval” kan de minister dan nog iets anders vinden.