Prinses Amalia gaat haar toelage tijdens studietijd terugstorten

Amalia zou vanaf haar achttiende verjaardag in december op jaarbasis drie ton aan salaris ontvangen en 1,3 miljoen euro voor de voorbereiding op het koningschap en een hofhouding. De drie ton accepteert ze dus niet. De 1,3 miljoen ook niet, maar hiervoor geldt dat ze dat doet zolang ze geen hoge kosten zal maken in haar functie als prinses van Oranje.

Wel erg royaal

Rond de toelage sluimerde al een tijdje ongenoegen. In de Tweede Kamer gingen stemmen op dat de beloning voor het aanstaande staatshoofd wel erg royaal was, vooral omdat ze nog maar amper meerderjarig is. Het is evenwel de Kamer zelf die heeft ingestemd met deze beloningsstructuur voor leden van het Koninklijk Huis.

Amalia heeft Rutte zelf aangeschreven om haar besluit duidelijk te maken. Ze zegt dat ze het ’ongemakkelijk’ vindt om het geld te ontvangen terwijl ze er ’weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zoveel moeilijker hebben, zeker in deze onzekere Corona tijd’.

De mededeling van het paleis komt na een jaar dat de kritiek op het koningshuis toenam.

Vakantie naar Griekenland

Zo wekte de mislukte vakantie naar Griekenland in oktober wrevel bij veel Nederlanders en in de politiek, omdat deze gepland stond in een tijd dat burgers juist werden opgeroepen om thuis te blijven.

Ook de uitgelekte foto waarop koning en koningin geen anderhalve meter afstand hielden van een restauranteigenaar viel slecht, evenals de levering van de eerder bestelde speedboat van de koning die naar verluidt twee miljoen euro heeft gekost. De toelage voor Amalia telde alleen maar bij de lijst ergernissen op. Intussen holde de populariteit van de Oranjes volgens een opiniepeiling achteruit.

In koninklijke kring wordt benadrukt dat een monarchie altijd pieken en dalen zal kennen en men niet ad hoc reageert op publicitaire tegenslag. Toch valt het terugstorten van de toelage van Amalia op als signaal dat men niet doof is voor sentimenten in de samenleving rond het koninklijk huis.