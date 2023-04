Renovatie Binnenhof zeker twee jaar vertraagd: ’Te veel onzekerheid rond stikstof’

De Telegraaf meldde een maand geleden al dat de verbouwing van het historische Binnenhof jaren vertraging dreigt op te lopen. In een nieuwe rapportage bevestigt minister De Jonge maandag dat de klus in ieder geval tot eind 2028 duurt: dat is twee jaar langer dan gepland. Het betekent dat de Tweede en Eerste Kamer fors langer in hun tijdelijke gebouwen moeten blijven.

Vanwege de stikstofcrisis moet het Rijksvastgoedbedrijf een natuurvergunning aanvragen voor de werkzaamheden. Want het blijkt onmogelijk om alléén met elektrische machines te verbouwen, zo meldt De Jonge. Elektrische machines stoten geen stikstof uit, andere machines wél. Het wachten op zo’n vergunning gaat zeker negen maanden duren.

Bovendien zorgen strengere veiligheidseisen – vanwege de toegenomen dreiging tegen politici – voor vertraging. Zo is er volgens De Jonge zo’n 70 procent meer ruimte nodig, bijvoorbeeld om extra beveiligers te huisvesten. De nieuwe publieksentree van de Tweede Kamer moet ook worden vergroot. Daarnaast zijn andere veiligheidsmaatregelen nodig. Dat zorgt voor zeker vijftien maanden vertraging, aldus de minister.

Bij voorbereidende werkzaamheden op het Binnenhof zijn ook nog eens tegenvallers aan het licht gekomen. Zo blijken de gebouwen in slechtere staat dan verwacht. In de Eerste Kamer zit veel meer asbest dan waarop werd gerekend. Ook blijken de gebouwen van de senaat – naast de Hofvijver – niet waterdicht. In de Tweede Kamer zijn historische plafonds gevonden. En in het complex van de Raad van State is een nog onbekende kademuur van zo’n 800 jaar oud ontdekt.

Extra onderzoek

Al die vondsten vergen extra onderzoek, wat ook voor vertraging zorgt. De kosten van het project zullen flink oplopen. Daarvan kan minister De Jonge nu nog geen precieze schatting geven. In elk geval zullen de ’advies- en ontwerpkosten’ fiks hoger uitpakken dan begroot. Bovendien schieten – door de oorlog in Oekraïne en de gierende inflatie – prijzen van bouwmaterialen omhoog. Het hele project is nu al ruim 50 procent duurder dan in 2015 werd begroot. Werd toen nog gerekend op 475 miljoen euro, nu staat de teller op 750 miljoen euro.

De hele opknapbeurt zou 5,5 jaar moeten duren. Gedurende die periode zijn de Tweede Kamer, Eerste Kamer en Raad van State elders in Den Haag ondergebracht. De Tweede Kamer verhuisde in 2021 naar een kantoorkolos naast het treinstation. Dat pand aan de Bezuidenhoutseweg werd voor 160 miljoen euro vertimmerd. Ook premier Rutte moet binnenkort weg uit zijn beroemde Torentje. Over ruim drie jaar zou iedereen dan weer terug kunnen verhuizen, maar dat is dus onhaalbaar.

Zorgen om uitloop

De gemeente Den Haag is niet blij met de uitloop van de werkzaamheden op het Binnenhof en maakt zich zorgen over de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de omgeving van het Binnenhof.

„De oorspronkelijke tijdsduur van de renovatie had al een stevige uitwerking op de binnenstad. Deze vertraging heeft begrijpelijke oorzaken zoals het vervallen van de stikstof-bouwvrijstelling, maar we zien tegelijkertijd ook dat het veel is voor de omgeving. De grootte van dit renovatieproject vraagt om heldere communicatie en perspectief voor de korte én lange termijn voor de bewoners en ondernemers in de binnenstad. En dat is er op dit moment onvoldoende”, zegt wethouder Saskia Bruines (Economie).

Ze verwacht een heldere visie en concrete aanpak van het Rijksvastgoedbedrijf voor de extra inspanningen die nodig zijn om de omgeving bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk te houden voor inwoners, ondernemers en bezoekers. „Er moet echt een been worden bijgetrokken om onze binnenstad, die recht doet aan de allure van ons nationale parlementsgebouw, tijdens én na de renovatie aantrekkelijk te houden.”