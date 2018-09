Makkelijk krediet voor 'zelfbouw' in Amsterdam

De gemeente onderzoekt of er een fonds gecreëerd kan worden dat woningen financiert die bij de start van de bouw nog niet verkocht zijn. „Met de constructie die wij voor ogen hebben krijgen zelfbouwers meer regie over de finaciering van hun eigen droomhuis”, zei wethouder Maarten van Poelgeest donderdag. Hij hoopt dat (oud-)zelfbouwers en andere deskundigen uit de bouw geld steken in de constructie, wat hij een investeringsunie noemt.

Er zijn in Amsterdam 30 bouwgroepen aan de slag die samen 680 woningen willen bouwen.