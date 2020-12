Koning: ook luisteren naar de zachte stemmen in de samenleving

We gaan ervan uit dat alles in het leven te beheersen is, maar dit onttrekt zich aan onze greep, aldus de koning. „Misschien bent u moe van de manische meningenmachine en snakt u naar doodgewone vriendelijkheid. Ook de zachte stemmen verdienen het gehoord te worden”, zei de koning. Hij pleitte voor verdraagzaamheid en medemenselijkheid: „Een land waarin mensen elkaar liefdevol tegemoet treden, is een land waar mensen zich thuisvoelen.”

„Mijn hart gaat uit naar al die mensen wier bestaan overhoop gegooid is.” Hij stond stil bij zorgmedewerkers, studenten, ondernemers, mensen in de cultuursector en mensen die iemand hebben verloren: „Bodemloos is het verdriet van iedereen die een dierbare heeft verloren, door Covid of welke oorzaak dan ook, en het gevoel heeft niet goed afscheid te hebben kunnen nemen.”

De koning sprak zijn rede uit in de Chinese Zaal van zijn woonpaleis Huis ten Bosch in Den Haag. De toespraak werd eerder deze week opgenomen. De koning wees op de volgens hem belangrijke rol van vergeving, zoals duizenden jaren geleden beschreven in de Bijbel. „Een bijna ouderwets begrip, dat in de Bijbel een grote rol speelt. En dat juist in deze tijd onverminderd heilzaam kan zijn.”

„Scherpe debatten over uitgesproken opvattingen of radicale ideeën horen bij een vrije samenleving. Ze zijn nodig en brengen ons verder. Wie houvast zoekt in die opvattingen of ideeën, mag niet worden buitengesloten. Maar het kenmerk van een vrije samenleving is nu juist dat er óók ruimte is voor nuance. Voor redelijkheid en mildheid. Voor nieuwsgierigheid en onderzoek. Voor ironie en zelfrelativering - altijd het beste medicijn bij een opgekropt gemoed.”

De koninklijke kerstkaart van het bewogen jaar 2020, donderdag verspreid op sociale media. Ⓒ RVD

Tegenslag

Willem-Alexander bedankte iedereen die zich de afgelopen maanden aan de coronavoorschriften heeft gehouden. Hij zei dat de coronapandemie „het allerbeste” in ons heeft wakker gemaakt, maar ons ook confronteerde „met de scherpe en ongemakkelijke kanten van onszelf en de samenleving”, daarbij doelend op onrust en onzekerheid. „Daar kunnen we slecht mee omgaan. We gaan ervan uit dat alles in het leven te beheersen is, maar dit onttrekt zich aan onze greep”, aldus de koning.

De koning pleitte met verwijzing naar de apostel Paulus in de Bijbel, voor verdraagzaamheid en medemenselijkheid: „Een land waarin mensen elkaar liefdevol tegemoet treden, is een land waar mensen zich thuis kunnen voelen.” De vorst eindigde zijn toespraak met „Heb geduld. De zon keert terug. Het licht komt terug.”

De kersttoespraak is doorgaans de meest persoonlijke die de koning houdt. Vorig jaar zei Willem-Alexander dat mensen niet te veel moeten streven naar geluk. De jongere generatie gaf hij mee dat verdriet en tegenslagen bij het leven horen. Deze kerstboodschap trok opgeteld anderhalf miljoen kijkers.