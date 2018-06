Rabobank vervangt Random Reader

ComputerWorld ontdekte dat in de nieuwe Algemene Voorwaarden van de bank (pdf) het nieuwe apparaat genoemd wordt. Rabobank maakt op zijn website ook al melding van de opvolger van de Random Reader.

De Rabo-klant steekt zijn pinpas in het apparaat, waarna de Rabo Scanner een kleurcode aanmaakt. Door die kleurcode te scannen, krijgt de klant een inlogcode waarmee hij kan internetbankieren, of een betaling goedkeuren.

Daarnaast controleert de Rabo Scanner of de transactie op het scherm van de pc of tablet van de Rabo-klant overeenkomt met de code op de Rabo Scanner. Als dat niet het geval is, dan gaat de transactie volgens de algemene voorwaarden niet door.