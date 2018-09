De emoties die vastzitten aan voedsel; ze zijn moeilijk te beredeneren. Ik dacht erover na toen ik een paar weken geleden televisiebeelden zag uit Denemarken, van die duidelijk herkenbare stukken giraffe die werden gevoerd aan de leeuwen. Mijn zoons sprongen naar adem happend uit hun stoel. ,,Wat is dat voor primitief rotland?”

Ook ik zat vol afschuw te kijken. Maar tegelijkertijd dacht ik: en als het nou stukken rundvlees waren geweest? Is het dan minder gruwelijk? Is het eten van een giraffe erger dan het eten van een koe? Het is maar net wat je gewend bent en dát wordt pas duidelijk als je de grens over gaat.

Wat hebt u tijdens uw reizen allemaal voor ongebruikelijk voedsel naar binnen gewerkt of misschien juist geweigerd? Geitenogen, pony-biefstuk (verkrijgbaar bij onze zuiderburen, echt waar!) of apenhersenen?

Zelf weet ik nog dat ik een keer in paniek naar de hotellobby sprintte toen ergens in Thailand de deur van mijn bungalow opeens onder de moddervette sprinkhanen (of iets dergelijks) zat. Een medewerker kwam behulpzaam met mij mee. Zijn gezicht lichtte op bij het zien van de wriemelende massa. Hij pakte een insect, knakte de kop eraf en werkte het beest gulzig naar binnen.

Het kostte me twee uur en een glas cognac om weer bij te komen, maar toen bedacht ik opeens dat wij garnalen eten; eigenlijk vergelijkbaar. Wie in vogelvlucht de buitenlandse keukens bekijkt komt van alles en nog wat tegen: zeepaardenspiesjes, octopusballen en elanden-neus-pudding. Overigens: veel buitenlanders gruwen van onze gewoonte om rauwe vis (haring) te eten.

Wat zijn uw ervaringen? Heeft u wel eens iets culinairs geweigerd tijdens een vakantie? En kunt u me uitleggen waarom het eten van een cavia erger is dan het eten van een konijn? Mail mij op checkpoint@telegraaf.nl of reageer via twitter: @MarjoleinSchip.