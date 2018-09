'Bonnie en Clyde' gesignaleerd in Gronau

Een helikopter van de Duitse politie die dinsdagmiddag enige tijd in een park in Gronau heeft gestaan is rond kwart over vijf opgestegen met een aantal mensen aan boord. Volgens regionale media staan in de kleine plaats op diverse plaatsen ambulances en er rijdt veel politie in opvallende en onopvallende auto's rond. Boven de Nederlands-Duitse grens tussen Enschede en Gronau vliegt ook een helikopter. Politie-eenheden zoeken niet alleen in Gronau, maar kammen momenteel het volledige grensgebied tussen Enschede en Gronau uit.

Antonio Marcos van der Ploeg (25) en Enise Merve Bircan (19) die gezocht worden voor meerdere gijzelingen en een schietincident, zijn al bijna twee weken voortvluchtig.

Vrijdag maakte de politie hun namen bekend en werden hun foto's vrijgegeven. De verdachten zijn er vandoor gegaan in zijn blauwe Honda CRV, met het kenteken 71-DP-LK. Mogelijk is die kentekenplaat vervangen door een andere. De twee schoten maandag in Enschede een man neer en gijzelden daar diezelfde avond een gezin.