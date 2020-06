Honderden mensen betrapt op illegaal feest in bos bij Hoofddorp

Al snel troffen ze honderden feestgangers aan in het bos. „Het feest, dat letterlijk een hoop rotzooi heeft veroorzaakt, hebben wij tot een einde moeten brengen”, schrijft de politie op Facebook.

De Veiligheidsregio Kennemerland reageert verontwaardigd. „Er wordt zoveel gewaarschuwd met ’houd afstand’ en dan worden er toch van dit soort feesten gegeven”, zegt een woordvoerder tegen NH Nieuws.

„Jongeren die niet meer naar de kroeg kunnen zoeken nu plezier tijdens warme dagen ergens anders. Alleen doen ze dit op locaties waar teveel mensen zijn, geen controle is en dat is niet handig. Dit soort ongestructureerde feestjes en nu dan ook corona, kunnen alle kanten opgaan.”

Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden en of er boetes zijn uitgedeeld. Wel laat de veiligheidsregio weten dat mensen die na het bezoek aan het feest corona-klachten krijgen zich kunnen melden voor een coronatest in Haarlem.

Het is niet voor het eerst dat jongeren vertier zoeken en in coronatijd en illegale feestjes organiseren op afgelegen locaties. Begin juni moest de politie nog ingrijpen op een feest op het stadsstrand van IJburg in Amsterdam waar honderden feestvierders zich hadden verzameld.