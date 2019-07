Hamas-kopstukken baden in weelde

Een Palestijns jongetje sjouwt met een deken in een verarmd deel van Gaza Stad. Ⓒ AFP

TEL AVIV - De inwoners van Gaza creperen, maar het leiderschap van Hamas baadt in ongekende weelde. Zij wonen in dure hotels in Turkije en dineren in de meest exclusieve restaurants. De Hamas-hotemetoten gebruiken de veilige Turkse bodem bovendien voor het plannen van militaire operaties.