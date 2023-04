Premium Het beste van De Telegraaf

Geestelijk leider zorgde eerder voor opschudding met zijn uitspraken Zoen-incident met jongetje niet eerste misstap van dalai lama

Door onze redactie buitenland

De dalai lama raakte in het verleden vaker in opspraak. Ⓒ ANP/HH

Dharamsala - De dalai lama is in opspraak geraakt om een filmpje waarin hij een klein jongetje uitnodigt op zijn tong te zuigen. Het is niet de eerste keer dat de 87-jarige geestelijk leider van het Tibetaanse boeddhisme voor controverses zorgt, maar wel de eerste maal dat hij persoonlijk zo over de schreef gaat. Wel is er eerder opschudding geweest over zijn uitspraken.