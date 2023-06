Premium Het beste van De Telegraaf

D. liet oor van 17-jarige loopjongen afsnijden Fotomodel by day, gangsterbaas by night: België vraagt Dubai om uitlevering van Kristof D.

Het Oost-Vlaamse gerecht meent dat Kristof D. zich tegenwoordig schuilhoudt in Dubai. België gaat zijn uitlevering vragen. Ⓒ RR

ANTWERPEN - In het Antwerpse nachtleven kenden ze hem als fotomodel en als barman in discotheken als de Noxx. Maar justitie in Oost-Vlaanderen ziet in Kristof D. (42) een meedogenloze drugscrimineel, die vorig jaar bij een 17-jarige een oor liet afsnijden omdat er een lading cocaïne was verdwenen. Kristof D. zou zich schuilhouden in Dubai. België gaat zijn uitlevering vragen.