Flamencogitarist Paco de Lucia overleden

Paco De Lucia zou op het strand in de Mexicaanse stad Cancún een hartaanval hebben gekregen terwijl hij met zijn kinderen aan het spelen was.

Dat hebben bronnen in zijn geboorteplaats Algeciras laten weten. De burgermeester van de Spaanse havenplaats Jose Ignacio Landaluce heeft twee dagen van rouw aangekondigd.

Zigeuners

De Lucia, wiens echte naam Francisco Sánchez Gómez was, speelde vanaf zijn vijfde jaar gitaar en trad op 11-jarige leeftijd voor het eerst officieel op. Hij groeide als jongste van vijf kinderen op tussen zigeuners in een arme wijk van Algecíras.

Zijn vader was de flamencogitarist Antonio Pecino Sánchez ook wel bekend als Antonio de Algeciras zijn moeder was Luzía Gómez, een Portugese immigrante.

Over zijn opvoeding vertelde De Lucia eerder het volgende: 'Flamenco wordt gemaakt door de mensen om je heen. Je leert het van je familie, je vrienden, tijdens feestjes vol drank. Pas daarna werk je aan je techniek. Flamencogitaristen hoeven niet te studeren. Het leven van een zigeuner is een leven vol anarchie, daarom is flamenco een stijl zonder discipline.'

Op 18-jarige leeftijd neemt de gitarist zijn eerste album op in Madrid. Hij groeit daarna uit tot een van de beroemdste Spaanse gitaristen. Paco maakte vooral furore door de traditionele Spaanse flamenco te combineren met andere muziekstijlen zoals klassiek en jazz.

Faam

Begin jaren 70 brak hij internationaal door met een rumba met flamenco, een ongekende combinatie voor die tijd. Eind jaren 70 vormde hij met collega-gitaristen Larry Coryell (later vervangen door Al Di Meola) en John McLauglin The Guitar Trio.

De Lucia heeft tientallen albums op zijn naam staan en werd vele keren gelauwerd met belangrijke prijzen, waaronder de Spaanse Prins van Asturiasprijs in 2004.

Beluister zijn grootste hit Entre Dos Aguas uit 1976 hieronder.