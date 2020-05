Italië: verdubbeling dagelijks aantal besmettingen

Het aantal geregistreerde doden in Italië als gevolg van het virus nam met 172 toe tot 30.911. Maandag ging het nog om 179 sterfgevallen. Het aantal patiënten met corona op de intensive care daalt al enkele dagen op rij. Dinsdag lagen nog 952 op de ic, maandag waren dat er 999.

Italië behoort samen met de Verenigde Staten, Spanje, Groot-Brittannië en Rusland tot de zwaarst getroffen landen. Het was het eerste land in Europa dat zwaar getroffen werd, met name in het noorden bij Milaan. Wereldwijd zijn er inmiddels 288.000 doden te betreuren. Meer dan 4,2 miljoen mensen raakten voor zo ver bekend besmet.