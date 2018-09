Angelina Jolie: 'Film was moeilijke weg'

De film vertelt het waargebeurde verhaal van Louis Zamperini, een Olympische sporter en held uit de Tweede Wereldoorlog die maar liefst zevenenveertig dagen op dreef na een vliegtuigcrash. Hierna werd hij echter opgepakt door de Japanse marine, waarop hij in strafkamp verdween.

"Dit is het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan", vertelt Angelina, die de film regisseerde, aan The Huffington Post. "Ik heb uren aan de telefoon gezeten. Allemaal borden gemaakt. Ik heb lijm en plakband gepakt en plaatjes van het internet gepakt. Vervolgens heb ik alles in een vuilniszak gedaan en heb ik de boel zelf naar Universal gebracht. Ik heb me gek gepitcht."

"Het is zo'n ontzettend persoonlijk verhaal. Een hele grote verantwoordelijkheid om het goed te vertellen."

Haar inspanningen waren niet voor niets, Unbroken verschijnt wordt op 25 december 2014 uitgebracht. Louis Zamperini is inmiddels 97 jaar oud.