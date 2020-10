Gespreid stemmen en briefstemmen voor 70-plussers

Dat zegt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) na de wekelijkse ministerraad. „Het worden door corona bijzondere verkiezingen. We hebben besloten om briefstemmen mogelijk te maken voor mensen van 70-plus, en we hebben besloten om ’early voting’ mogelijk te maken door kieslokalen eerder open te stellen.”

De verkiezingen zouden op woensdag 17 maart worden gehouden, maar mensen die zich zorgen maken kunnen al op maandag en dinsdag komen, zegt de D66-bewindsvrouw. „Je wil dat iedereen kan stemmen, de opkomst moet niet worden beïnvloed door corona. Je kunt je voorstellen dat mensen die zich zorgen maken niet in de rij willen staan.”

Maandag en dinsdag stemmen is wel echt bedoeld voor mensen die zich zorgen maken. Mensen die fit zijn moeten bij voorkeur ’gewoon’ op woensdag stemmen. „Het liefst wel verspreid over de dag”, aldus Ollongren. „Dit allemaal om iedereen die willen stemmen ook te laten stemmen. Ook in coronatijd.”

Risico

Stemmen per brief is specifiek bedoeld voor 70-plussers, vertelt de minister. Mensen die in quarantaine zitten mogen dat dus niet automatisch allemaal. Alleen als ze dus ouder zijn dan 70. „70-plussers omdat ze door het RIVM zijn aangemerkt als mensen die een groter risico lopen. Maar het is een keuze.”

Volgens de bewindsvrouw kunnen gemeenten de maatregelen aan. „Maar het is echt een hele klus. We hebben tienduizenden extra vrijwilligers nodig. We gaan een grote campagne voeren om te zorgen dat mensen zich gaan melden. We gaan allerlei bronnen aanboren.”