’Nederlandse toerist (61) beschoten op Franse snelweg’

De man is naar het ziekenhuis gebracht en de Franse politie heeft de zaak in onderzoek. Het incident vond plaats op de A63 bij Bordeaux. Wie er geschoten heeft, is volstrekt onduidelijk. Mogelijk gaat het om een verdwaalde kogel van een jager, melden Franse media.

In het land gebeuren wel vaker jachtongelukken. Dit weekend werden nog een 25-jarige man en 22-jarige vrouw in hun benen getroffen door hagelpatronen. Ze deden mee aan een drijfjacht.

