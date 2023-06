OM vervolgt agenten die man in Boelenslaan doodschoten niet

Het incident gebeurde in de nacht van 15 op 16 september. De agenten wilden een automobilist controleren vanwege opvallend rijgedrag, maar hij ging ervandoor. Na een achtervolging stopte de auto op een zandweg. Toen agenten de bestuurder benaderden, reed hij achteruit op hen in. Daarop losten de drie agenten schoten. „Uit het onderzoek is gebleken dat een kogel uit het vuurwapen van één politieambtenaar dodelijk was”, meldt het OM. De 28-jarige bestuurder overleed aan zijn verwondingen.

„Zowel het handelen van het slachtoffer als het handelen van de twee politieambtenaren die mis hebben geschoten, kan worden gekwalificeerd als een poging doodslag, dan wel (een poging tot) het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel”, stelt het OM. „Het handelen van de politieambtenaar die het dodelijk schot heeft gelost kan worden gezien als doodslag.”

Toch kan van vervolging worden afgezien, omdat er sprake is van noodweer, zo legt het OM uit. „De politieambtenaren hebben in een fractie van een seconde moeten beslissen om al dan niet te schieten. Zij hebben daartoe besloten omdat zij constateerden dat het voertuig achteruit in hun richting reed, wetende dat daarvoor de bestuurder al zeer onvoorspelbaar (rij)gedrag vertoonde. Daardoor vreesden zij voor hun eigen veiligheid en die van hun collega’s.”

Uit het onderzoek is niet duidelijk geworden wanneer het dodelijke schot precies is afgevuurd. „Wel staat vast dat er is geschoten in een tijdsbestek van vijf seconden, waarbij de eerste schoten zijn gelost op het moment dat het voertuig achteruit op de politieambtenaren inreed”, aldus het OM.

De ouders van het slachtoffer laten weten het besluit van het OM „onbegrijpelijk en onacceptabel” te vinden. Ze willen dat de onderste steen boven komt en dienen een klacht in bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waarin ze het OM vragen om alsnog te vervolgen, zo staat in een verklaring. „Wij zijn van mening dat de omstandigheden waaronder onze zoon het leven heeft gelaten om een rechterlijk oordeel vragen.”