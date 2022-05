Recht op abortus in VS op de helling

Premium Binnenland

Zorgen onder VVD-prominenten om gebrek aan koers en opvolging Rutte

Een gebrek aan een duidelijke koers en grote twijfels over de opvolging van partijleider Mark Rutte: bij de VVD beginnen na ruim tien jaar in het centrum van de macht de zorgen over de toekomst toe te nemen. De nieuwe fractieleider Sophie Hermans maakt bovendien als boegbeeld van de partij intern no...