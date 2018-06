EU-voedselbanken krijgen meer ruimte

Dat heeft het Europees Parlement in Straatsburg dinsdag besloten. Volgens GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen gaat het om het bestrijden van voedselverspilling. „Het is een duurzamere oplossing dan het EU-geld alleen in te zetten om nieuw voedsel op de markt te kopen, dat vaak van ver moet komen”, aldus Cornelissen in een verklaring.

De EU trekt tot 2020 in totaal 3,8 miljard euro uit voor hulp aan de allerarmste Europeanen. Vorig jaar ging het om 18 miljoen burgers. Nederland vindt voedselhulp geen Europese taak.