Zwarte beer doodt vrouw in Canada

Aanvallen door zwarte beren komen vrijwel niet voor, omdat de dieren mensen mijden. Ⓒ Hollandse Hoogte / Hans van den Bogaard

WINNIPEG - Een 62-jarige Amerikaanse is om het leven gekomen door een zeldzame aanval door een zwarte beer in Canada. Dat gebeurde op een afgelegen eiland in het Rainy Lake, in het zuiden van de staat Ontario.